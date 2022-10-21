После увеличения налоговой нагрузки цена горючего продолжает постепенно расти. Только за прошлую неделю автогаз на АЗС подорожал на 1 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ за неделю (14-21 октября) в сетях АЗС выросла на 1,01 грн/л – до 27,86 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 грн/л и 1/33 грн/л до 28,27 и 28,53 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты" цена на продукт выросла на 1,28 грн/л, до 27,33 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" - на 1,15 грн/л, до 27,43 грн/л.

Кроме того, на 0,4-1,6 грн/л подорожал автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", VostokGaz, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Изменение розничных цен на АЗС с 14 по 21 октября, грн/л: