У Дубаї за майже за мільйон доларів США1 продають тюнінгований "Гелендваген" з салоном в кольорах українського прапора.

Лімітована версія позашляховика створена за українськими мотивами. Авторство належить тюнінг-ательє Mansory, один з основних партнерів якого є затятим прихильником України. На думку авторів сайту ТопЖир, мова йде про власника цілої колекції супер- і гіперкарів на прізвисько Казах.

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До початку війни він та його автомобілі неодноразово світилися в Україні. Це не дивно, адже його дружина – киянка, а сам він із Казахстану. Майже всі авто Казаха – тюнінгований ексклюзив Mansory, а сам він, подейкують, має частку в цій компанії.

Так чи інакше, унікальний Mercedes G-класс з жовто-блакитним салоном буде вироблено дуже обмеженим накладом у кількості декількох штук. Звідси й вартість – 950 000 доларів. Наразі такий екземпляр можна придбати в Еміратах, у Дубаї.