В Дубае почти за миллион долларов США продают "Гелендваген" с салоном в цветах украинского флага.

Лимитированная версия внедорожника создана по украинским мотивам. Авторство принадлежит тюнинг-ателье Mansory, один из основных партнеров которого является ярым поклонником Украины. Как считают на сайте ТопЖир, речь идет о владельце целой коллекции супер- и гиперкаров по кличке Казах.

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До начала войны он и его автомобили неоднократно светились в Украине. Это неудивительно, ведь его жена – киевлянка, а сам он из Казахстана. Почти все машины Казаха – тюнингованный эксклюзив Mansory, а сам он, говорят, имеет долю в этой компании.

Так или иначе, но уникальный Mercedes G-класс с желто-голубым салоном будет произведен очень ограниченным тиражом в количестве нескольких штук. Отсюда и стоимость – 950 000 долларов. Пока такой экземпляр можно приобрести в Эмиратах, в Дубае.