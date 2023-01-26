Toyota змінить генерального директора Акіо Тойода. Він поступиться місцем наступнику після 14 років перебування на посаді.

Toyota Motor Corp заявила, що Акіо Тойода залишить пост президента та головного виконавчого директора компанії. Керівництво правління автогігантом він передасть бренд-менеджеру Кодзі Сато, пише Reuters.

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Найважливіша за останні 14 років кадрова перестановка в Toyota запланована на 1 квітня 2023 року. Причини зміни не розкривається, але агентство зазначає, що останнім часом питання про наступника для 66-річного Тойоди дедалі частіше вставало серед інвесторів.

Втім, Тойода не покине компанію, коли Сато стане генеральним директором. Він обійме посаду голови ради директорів, від якої відмовиться нинішній голова Такеші Утіямада. За словами аналітиків, заява про майбутню зміну стала несподіванкою, проте інвестори вже не раз розмірковували про претендента на місце Тойоди.

Акіо Тойода, онук засновника Toyota, приєднався до компанії у 2000 році, увійшовши до ради директорів. За дев'ять років він став генеральним директором. Його дід - Кіїчіро Тойода, який очолював компанію з 1941 по 1950 рік, а батько, Соічіро Тойода, обіймав посаду одного з голів з 1992 по 1999 рік.

В останні роки Акіо Тойода відзначився критикою переведення автомобілів на електрику: він виступав за використання гібридів як перехідного ступеня, а також заявляв, що повальна електрифікація може стати катастрофою для Японії.

Торік Toyota продала 9,56 мільйона машин, ставши лідером світового авторинку втретє поспіль. Друге місце зайняв Volkswagen, який відстав на 1,3 мільйона автомобілів.