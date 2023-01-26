Toyota сменит генерального директора Акио Тойода. Он уступит место преемнику после 14 лет пребывания в должности.

Toyota Motor Corp заявила, что Акио Тойода покинет пост президента и главного исполнительного директора компании. Руководство правления автогигантом он передаст бренд-менеджеру Кодзи Сато, пишет Reuters.

Читайте также: Toyota готовит обновление для легендарного Land Cruiser 70

Самая важная за последние 14 лет кадровая перестановка в Toyota запланирована на 1 апреля 2023 года. Причины изменения не раскрывается, но агентство отмечает, что в последнее время вопрос о преемнике для 66-летнего Тойоды все чаще вставал среди инвесторов.

Впрочем, Тойода не покинет компанию, когда Сато станет генеральным директором. Он вступит в должность председателя совета директоров, от которого откажется нынешний глава Такеши Утиямада. По словам аналитиков, заявление о грядущей смене стало неожиданностью, однако инвесторы уже не раз размышляли о претенденте на место Тойоды.

Акио Тойода, внук основателя Toyota, присоединился к компании в 2000 году, войдя в совет директоров. Через девять лет он стал генеральным директором. Его дед – Киичиро Тойода, возглавлявший компанию с 1941 по 1950 год, а отец, Соичиро Тойода, занимал должность одного из председателей с 1992 по 1999 год.

В последние годы Акио Тойода отметился критикой перевода автомобилей на электричество: он выступал за использование гибридов в качестве переходной степени, а также заявлял, что повальная электрификация может стать катастрофой для Японии.

В прошлом году Toyota продала 9,56 миллиона машин, став лидером мирового авторынка в третий раз подряд. Второе место занял Volkswagen, отставший на 1,3 миллиона автомобилей.