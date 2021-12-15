Для американського виробника швидкісних автомобілів та тюнера подібні заїзди з ялинками вже стали своєрідною традицією. Цього року спорткар з деревом на даху розігнався до 282 кілометрів на годину, але не зміг перевершити досягнення 2019 року.

Американська компанія Hennessey Performance починала свою діяльність з тюнінгу, але зараз є самостійним автовиробником, випускаючи найшвидші автомобілі на планеті. Але підрозділ тюнінгу залишився і саме звідти виїхав модифікований Porsche 911 Turbo S з ялинкою на даху та двома Сантами в салоні.

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За кермо спорткара з прокачаним до 750 сил 3,8-літровим бітурбо сів колишній автопілот Спенсер Гесвайн. На полігоні Pennzoil у штаті Техас йому вдалось розігнати 911-й до 282 кілометрів на годину. У Hennessey спробу назвали непоганою, хоча побити чинного чемпіона не вдалося.

Найшвидшим у перевезенні ялинки залишається 1000-сильний Jeep Grand Cherokee Trackhawk з тюнінгом від Hennessey. У 2019 році він розігнався до максимальної швидкості у 291 кілометр на годину, маючи на даху ялинку.

Фото: тюнінгований Porsche 911 з ялинкою / Hennessey Performance

Заради експерименту Hennessey Performance провела ще один заїзд на Porsche 911, але вже без ялинки на даху. Виявилося, що невелике дерево на даху помітно впливає на аеродинаміку, оскільки без нього купе вдалось розігнати до 332 кілометрів на годину.