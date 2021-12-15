Для американского производителя скоростных автомобилей и тюнера подобные заезды с елками уже стали своеобразной традицией. В этом году спорткар с деревом на крыше разогнался до 282 километров в час, но не смог превзойти достижение 2019 года.

Американская компания Hennessey Performance начинала свою деятельность с тюнинга, но сейчас является самостоятельным автопроизводителем, выпуская самые быстрые автомобили на планете. Однако подразделение тюнинга осталось, и именно оттуда выехал модифицированный Porsche 911 Turbo S с елкой на крыше и двумя Сантами в салоне.

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За руль спорткара с прокачанным до 750 сил 3,8-литровым битурбо сел бывший автопилот Спенсер Гесвайн. На полигоне Pennzoil в штате Техас ему удалось разогнать 911-й до 282 километров в час. В Hennessey попытку назвали неплохой, хотя побить действующего чемпиона не удалось.

Самым быстрым в перевозке елки остается 1000-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk с тюнингом от Hennessey. В 2019 году он разогнался до максимальной скорости в 291 километр в час, имея на крыше елку.

Фото: тюнингованный Porsche 911 с елкой / Hennessey Performance

Ради эксперимента Hennessey Performance провела еще один заезд на Porsche 911, но уже без елки на крыше. Оказалось, что небольшое дерево на крыше заметно влияет на аэродинамику, поскольку без него купе удалось разогнать до 332 километров в час.