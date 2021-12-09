Этот расплавленный в пламени родстер как ни один другой автомобиль заслуживает прозвища "Зомби". И только посмотрите, что вытворяет этот "живой мертвец".

Увидев этот сгоревший родстер Mazdaspeed MX-5 Miata, любой автомобилист решит, что прогноз на возвращение к жизни – неутешительный. И ошибется. Хотя пламя коснулось буквально каждой детали автомобиля, в нем еще есть жизнь. И там, где кто-то увидел развалину, владелец автомобиля Алекс Жиру видел возможность и оживил спорткар.

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Во время пожара в доме автомобиль оказался в ловушке в гараже, в результате чего сильно обгорел. Алюминиевый капот местами расплавился, как и фары. Краска обгорела, мягкая складная крыша выгорела до каркаса, а ветровое стекло взорвалось от сильной жары. В моторном отсеке тоже наблюдались чрезмерные температуры, а бачок омывателя был сморщен от жара. Внутри пламя нанесло не меньший урон.

Оценив ущерб, Алекс заметил, что все электрическое оборудование, кроме топливного насоса, все еще работает нормально. Он устранил короткое замыкание, возникшее из-за того, что жгуты расплавились. Немного изоленты и ремонт завершен – при следующем повороте ключа, машина сразу завелась.

Фото: сожженная, но "живая" Mazdaspeed MX-5 Miata / Тһе Drive

Чтобы вернуть автомобиль на дорогу, нужно было немного больше поработать. Например, заменить резервуар омывателя бутылкой из-под виски. Также пришлось снять бамперы и заменить колеса. На этом операция по возвращению Miata к жизни действительно была завершена. Пока владелец говорит, что наслаждается автомобилем именно в таком состоянии.