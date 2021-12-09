Цей розплавлений у полум'ї родстер як жоден інший автомобіль заслуговує на прізвисько "зомбі". І лише подивіться, що виробляє цей "живий мрець".

Побачивши цей згорілий родстер Mazdaspeed MX-5 Miata, будь-який автомобіліст вирішить, що прогноз на повернення автомобіля до життя – невтішний. І помилиться. Хоча полум’я торкнулось буквально кожної деталі автомобіля, у ньому ще є життя. І там, де хтось побачив руїну, власник автомобіля Алекс Жіру бачив можливість і оживив спорткар.

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Під час пожежі в будинку автомобіль опинився в пастці у гаражі, внаслідок чого сильно обгорів. Алюмінієвий капот місцями розплавився, як і фари. Фарба обгоріла, м’який складаний дах вигорів до каркаса, а вітрове скло вибухнуло від сильної спеки. У моторному відсіку також спостерігалися надмірні температури, а бачок омивача був зморщений від жару. Всередині полум’я завдало не меншого лиха.

Оцінивши збитки, Алекс зауважив, що все електричне обладнання, окрім паливного насоса, все ще працює нормально. Він усунув коротке замикання, яке виникло через те, що джгути розплавились. Трохи ізоляційної стрічки й ремонт завершено – при наступному повороті ключа, машина відразу завелась.

Фото: спалена, але “жива” Mazdaspeed MX-5 Miata / Тhe Drive

Щоб повернути автомобіль на дорогу, потрібно було трохи більше попрацювати. Наприклад, замінити резервуар омивача пляшкою з-під віскі. Також довелось зняти бампери й замінити колеса. На цьому операція з повернення Miata до життя справді була завершена. Поки що власник каже, що насолоджується автомобілем саме в такому стані.