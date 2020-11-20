Як повідомив заступники міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, власникам авто на іноземній реєстрації будуть надходити штрафи за перевищення швидкості, зафіксовані в автоматичному режимі.

"Система автоматичної автофіксації порушень правил Дорожнього руху почала реєструвати порушення правил Дорожнього руху, скоєних власниками автомобілів на номерах іноземної реєстрації", – заявив Антон Геращенко.

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Така заява означає, що штраф отримає юридичний власник автомобіля, або особа, яка ввезла автомобіль в Україну. Як правило ввозили "євробляхи" на територію України громадяни інших країн (так звані "верблюди"). Вони заганяли авто на територію України і повертались у свою країну без авто. Тепер саме вони, а не водії, які насправді порушують, будуть отримувати штрафи за перевищення швидкості.

Втім, на думку пана Геращенка "Це означає, що з учорашнього дня іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україні, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, почнуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху".

Як це працює: