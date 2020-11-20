Як повідомив заступники міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, власникам авто на іноземній реєстрації будуть надходити штрафи за перевищення швидкості, зафіксовані в автоматичному режимі.
"Система автоматичної автофіксації порушень правил Дорожнього руху почала реєструвати порушення правил Дорожнього руху, скоєних власниками автомобілів на номерах іноземної реєстрації", – заявив Антон Геращенко.
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Така заява означає, що штраф отримає юридичний власник автомобіля, або особа, яка ввезла автомобіль в Україну. Як правило ввозили "євробляхи" на територію України громадяни інших країн (так звані "верблюди"). Вони заганяли авто на територію України і повертались у свою країну без авто. Тепер саме вони, а не водії, які насправді порушують, будуть отримувати штрафи за перевищення швидкості.
Втім, на думку пана Геращенка "Це означає, що з учорашнього дня іноземні громадяни, що заїхали на своїх авто в Україні, і громадяни України, що їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, почнуть нести відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших правил дорожнього руху".
Як це працює:
- Прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом.
- Далі, якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані дані того, хто був за кермом, взявши їх з бази даних ДПСУ.
- Винесені постанови про порушення Правил дорожнього руху поліція відправляє прикордонникам.
- Прикордонники при виїзді з України авто іноземної реєстрації фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому заплатити штраф.
- Якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в'їзд в Україну.
- Якщо власник авто на іноземних номерах - громадянин України, при цьому він відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.