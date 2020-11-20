Как сообщил заместителя министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, владельцам авто на иностранной регистрации будут поступать штрафы за превышение скорости, зафиксированные в автоматическом режиме.

"Система автоматической автофиксации нарушений Правил дорожного движения начала регистрировать нарушения Правил дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации", – заявил Антон Геращенко.

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Такое заявление означает, что штраф получит юридический владелец автомобиля, или лицо, которое ввезло автомобиль в Украину. Как правило, ввозили "евробляхи" на территорию Украины граждане других стран (так называемые "верблюды"). Они пригоняли авто на территорию Украины и возвращались в свою страну без машины. Теперь именно они, а не водители которые на самом деле нарушают, будут получать штрафы за превышение скорости.

Впрочем, по мнению господина Геращенко, "это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения".

Как это работает: