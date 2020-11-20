Как сообщил заместителя министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, владельцам авто на иностранной регистрации будут поступать штрафы за превышение скорости, зафиксированные в автоматическом режиме.
"Система автоматической автофиксации нарушений Правил дорожного движения начала регистрировать нарушения Правил дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации", – заявил Антон Геращенко.
Читайте также: Успеет ли Конституционный Суд решить дело автофиксации?
Такое заявление означает, что штраф получит юридический владелец автомобиля, или лицо, которое ввезло автомобиль в Украину. Как правило, ввозили "евробляхи" на территорию Украины граждане других стран (так называемые "верблюды"). Они пригоняли авто на территорию Украины и возвращались в свою страну без машины. Теперь именно они, а не водители которые на самом деле нарушают, будут получать штрафы за превышение скорости.
Впрочем, по мнению господина Геращенко, "это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения".
Как это работает:
- Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем.
- Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные данные того, кто был за рулем взяв их из базы данных ГПСУ.
- В отношении данных граждан полицией будут вынесены постановления о нарушении Правил дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам.
- Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.
- Если водитель-иностранец отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.
Если владелец авто на иностранных номерах – гражданин Украины, и он откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.