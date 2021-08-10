Представник правлячої партії в українському парламенті розповів про впровадження принципово нових схем оподаткування для українських автомобілістів.

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в одному з телешоу розповів про нові методи податкового контролю для українців які купують автомобілі.

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"Я хочу, щоб усі почули, що Кабінет Міністрів готує внесення до Парламенту законопроєкт про, так звані, непрямі методи податкового контролю. Це про те, коли податкова зможе запитати, а звідки в тебе ці гроші на придбання автомобіля, а звідки в тебе ці гроші на придбання квартири. І якщо людина не зможе відповісти чи показати декларацію про амністію, – вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити", – розповів народний обранець.

"Усім треба зрозуміти, що ми є частиною світу, що ми – відкрита країна і саме тому маємо слідувати цивілізованим правилам", – зазначив пан Гетманцев.