Міністерство фінансів України пропонує розширити базу оподаткування так званим "податком на дорогі автомобілі", знизивши його мінімальний поріг. Про це говорить законопроект про внесення змін до Податкового кодексу.

Мінфін пропонує обкладати податком на транспорт автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто більше 1,2 млн грн (43 тисячі доларів). Якщо вартість автомобіля більше цієї суми - щорічно, протягом п'яти років, доведеться платити по 25 тисяч грн.

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Нагадаємо, зараз так званий “податок на дорогі автомобілі” застосовується до транспортних засобів вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних заробітних плат), що еквівалентно 80 тисячам доларів США.

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким же, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), і плата за землю. Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована - 25 000 грн. в рік за кожен автомобіль, який підлягає оподаткуванню. Сплачується податок до місцевих бюджетів.

Платниками податку є фізичні особи та юридичні особи. Платять вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і платити щомісяця рівними частинами. Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб перевести річний платіж.