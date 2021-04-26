Министерство финансов Украины предлагает расширить базу так называемым "налогом на дорогие автомобили", снизив его минимальный порог. Об этом говорит законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Минфин предлагает облагать налогом на транспорт автомобили, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 млн грн (43 тысяч долларов). Если стоимость автомобиля больше этой суммы – ежегодно в течение пяти лет, придется платить по 25 тысяч грн.

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Напомним, сейчас так называемый "налог на дорогие автомобили" применяется к транспортным средствам стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных заработных плат), что эквивалентно 80 тысячам долларов США.

По своему назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же, как налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю. Размер транспортного налога не зависит от стоимости автомобиля. Его ставка фиксированная – 25 тысяч грн. в год за каждый автомобиль, который подлежит налогообложению. Уплачивается налог в местные бюджеты.

Плательщиками налога являются физические лица и юридические лица. Платят они его по-разному. Юридическим лицам нужно рассчитывать налог самостоятельно и платить ежемесячно равными частями. Гражданам о необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба. После получения сообщения у владельцев дорогих автомобилей есть два месяца на то, чтобы перевести годовой платеж.