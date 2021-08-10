Представитель правящей партии в украинском парламенте рассказал о внедрении принципиально новых схем налогообложения для украинских автомобилистов.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в одном из телешоу рассказал о новых методах налогового контроля для украинцев, которые покупают автомобили.

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"Я хочу, чтобы все услышали, что Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить, а откуда у тебя эти деньги на приобретение автомобиля, а откуда у тебя эти деньги на приобретение квартиры. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он ​​будет вынужден доплатить налог за расходы, которые не может объяснить", – рассказал народный избранник.

"Всем надо понять, что мы являемся частью мира, мы – открытая страна и именно поэтому должны следовать цивилизованным правилам", – отметил господин Гетманцев.