Незвичайний автомобіль спереду нагадує УАЗ, а ззаду - Land Rover. У конструкції також використані деталі від Mercedes-Benz і навіть БТР.

У Стрию Львівської області виявлено дуже незвичайний саморобний позашляховик. Він поєднує риси УАЗ-469 і Land Rover Defender. Оголошення про продаж розміщено на сайті з продажу вживаних авто.

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В основі автомобіля лежить пікап Land Rover Defender, проте його передня частина запозичена в УАЗ-469. Старий радянський позашляховик став донором решітки радіатора, капота, фар і передніх крил.

Автомобіль підготували до важкого українського бездоріжжя. Йому збільшили кліренс і встановили величезні позашляхові шини, доповнені функцією підкачування. Також тюнінг враховує потужні сталеві бампери, підніжки, багажники на даху та капоті. У салоні встановлено кермо Mercedes-Benz.

Позашляховик оснащений 3,0-літровим шестициліндровим турбодизелем від старого Mercedes-Benz G-Класу. Роздавальна коробка запозичена в старого БТР. Мости залишилися від Land Rover, а на кожне колесо встановлено дві пружини.

Наразі разючий позашляховик виставлений на продаж. За автомобіль просять немало – 20 тисяч доларів.