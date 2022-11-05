Необычный автомобиль спереди напоминает УАЗ, а сзади – Land Rover. В конструкции также использованы детали Mercedes-Benz и даже БТР.

В Стрые Львовской области обнаружен очень необычный самодельный внедорожник. Он совмещает черты УАЗ-469 и Land Rover Defender. Объявление о продаже размещено на сайте по продаже подержанных авто.

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В основе автомобиля лежит пикап Land Rover Defender, однако его передняя часть взята у УАЗ-469. Старый советский внедорожник стал донором радиаторной решетки, капота, фар и передних крыльев.

Автомобиль подготовили к тяжелому украинскому бездорожью. Ему увеличили клиренс и установили огромные внедорожные шины, дополненные функцией подкачки. Также тюнинг учитывает мощные стальные бамперы, подножки, багажники на крыше и капоте. В салоне установлен руль Mercedes-Benz.

Внедорожник оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым турбодизелем от старого Mercedes-Benz G-класса. Раздаточная коробка заимствована у старого БТР. Мосты остались от Land Rover, а на каждое колесо установлены две пружины.

Поразительный внедорожник выставлен на продажу. За автомобиль просят немало средств – 20 тысяч долларов.