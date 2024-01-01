Гібридна Dacia Bigster отримала заводське ГБО

Кросовер оснащено 1,2-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом на 140 к.с. та 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою з батареєю на 0,8 кВт∙год, повідомляє Укравтопром.

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Привід - передній, КПП - механічна. Розгін до “сотні” - 10 с, максимальна швидкість - 180 км/год. Витрата бензину в змішаному циклі становить 5,5 л/100 км, а газу – 7,4 л/100 км. Загальний запас ходу - 1450 км.

Поставки Dacia Bigster на український ринок поки не плануються. Мова йде не лише про газово-гібридну версію, але й про інші Bigster.