Майбутній флагман румунського бренду повинен стати доступнішою альтернативою Volkswagen Tiguan та Skoda Karoq. А ще стане основою для нової моделі бренду Lada.

Оригінальне відео від каналу Petites Observations Automobiles з інтерв’ю дизайнера Dacia Яна Ярсалле, називає майбутній кросовер Bigtser “свого роду Duster XXL”. Хоча технічно це буде абсолютно новий автомобіль, розроблений з нуля, таке визначення досить влучно описує формат Bigtser.

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На жаль, автоматично перекладені “Ютубом” субтитри з французької не дозволяють ясно зрозуміти суть діалогу журналіста Petites Observations Automobiles із Яном Ярсалле. Відеоролик від Tafra Channel, представлений нижче, являє собою нарізку оригінального відео, з якого видалено інтерв’ю, а вся увага зосереджена на концепті.

Dacia Bigster – один з найсміливіших в плані дизайну автомобілів, будь-коли створених румунським брендом Dacia, який належить Renault. Середньорозмірний кросовер С-класу має дуже міцний вигляд та безліч цікавих дизайнерських елементів.

Впізнавані риси “обличчя” формують Y-подібні фари з продовженням прямо посеред радіаторної решітки. Ці чотири прямокутники нагадують лампи додаткового освітлення, які “джипери” зазвичай встановлюють на позашляховики самостійно. У центрі решітки, продовжуючи світлову лінію, що сполучає фари, красується новий логотип марки Dacia. У нижній частині бампер є ще одна фігурна решітка, обрамлена випуклим контуром, що нагадує інтегрований силовий бампер з дугою.

Рельєфний капот, масивний пластиковий захист на крилах, фірмовий вертикальний молдинг тепер розташований не на крилі, а на дверях машини. Об’ємні написи Dacia на порогах – ще одна річ, яка не несе корисного навантаження, але надає кросоверу характерного вигляду. У профілі кросовера також притягують погляд артикульовані масивні колісні арки з великими й гарними колесами в них, ручки передніх дверей врівень з кузовом та приховані ручки задніх дверей і рейлінги на даху. Скошена лінія задніх вікон надає профілю навіть нерухомого автомобіля стрімкого вигляду.

Y-подібну форму мають і задні ліхтарі кросовера, але в дзеркальній проєкції. Дверку багажника прикрашає ще один логотип бренду, текстовий, світловий.

Dacia Bigster матиме довжину близько 4,6 метра. Відомо, що Bigster поділиться платформою з Lada Niva нового покоління. Кросовер буде доступний з традиційними ДВЗ, гібридними установками, а також двигунами на альтернативному пальному. Bigster повинен вийти на ринок у 2025 році, а до того часу Dacia планує презентувати ще дві новинки, дебюти яких призначено на 2022 та 2024 роки.