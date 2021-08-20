Будущий флагман румынского бренда должен стать более доступной альтернативой Volkswagen Tiguan и Skoda Karoq. А еще станет основой для новой модели бренда Lada.

Оригинальное видео от канала Petites Observations Automobiles из интервью дизайнера Dacia Яна Ярсалле, называет будущий кроссовер Bigtser “своего рода Duster XXL”. Хотя технически это будет совершенно новый автомобиль, разработанный с нуля, такое определение довольно метко описывает формат Bigtser.

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К сожалению, автоматически переведенные “Ютубом” субтитры с французского не позволяют ясно понять суть диалога журналиста Petites Observations Automobiles с Яном Ярсалле. Видеоролик от Tafra Channel, приведенный ниже, представляет собой нарезку оригинального видео, из которого удалено интервью, а все внимание сосредоточено на концепте.

Dacia Bigster – один из самых смелых в плане дизайна автомобилей, когда-либо созданных румынским брендом Dacia, который принадлежит Renault. Среднеразмерный кроссовер С-класса имеет очень прочный вид и множество интересных дизайнерских элементов.

Узнаваемые черты “лица” формируют Y-образные фары с продолжением прямо посреди радиаторной решетки. Эти четыре прямоугольника напоминают лампы дополнительного освещения, которые ”джиперы” обычно устанавливают на внедорожники самостоятельно. В центре решетки, продолжая световую линию, что соединяет фары, красуется новый логотип марки Dacia. В нижней части бампера есть еще одна фигурная решетка, окантованная выпуклым контуром, напоминающим интегрированный силовой бампер с дугой.

Рельефный капот, массивная пластиковая защита на крыльях, фирменный вертикальный молдинг теперь расположен не на крыле, а на дверях машины. Объемные надписи Dacia на порогах – еще одна вещь, которая не несет полезной нагрузки, но придает кроссоверу характерный вид. В профиле кроссовера также притягивают взгляд артикулированные массивные колесные арки с большими и хорошими колесами в них, ручки передних дверей вровень с кузовом и скрытые ручки задних дверей и рейлинги на крыше. Скошенная линия задних окон придает профилю даже неподвижного автомобиля стремительный вид.

Y-образную форму имеют и задние фонари кроссовера, но в зеркальной проекции. Дверку багажника украшает еще один логотип бренда, текстовый, световой.

Dacia Bigster будет иметь длину около 4,6 метра. Известно, что Bigster поделится платформой с Lada Niva нового поколения. Кроссовер будет доступен с традиционными ДВС, гибридными установками, а также двигателями на альтернативном топливе. Bigster должен выйти на рынок в 2025 году, а до того времени Dacia планирует представить еще две новинки, дебют которых назначен на 2022 и 2024 годы.