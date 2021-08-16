Гибридный кроссовер с новейшей и самой мощной силовой установкой в линейке NX ускоряется до сотни за 6 секунд – это динамика, достойная хорошего спорткара.

Около месяца назад Lexus представил новое поколение компактного кроссовера NX, а сейчас раскрыл подробности о топовой версии модели с индексом 450h +.

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Линейка NX второго поколения начинается с версии NX 250. Такой кроссовер оснащается атмосферным 2,5-литровым двигателем, который выдает 203 лошадиные силы и крутящий момент в 250 ньютон-метров.

Версия NX 350 предусматривает оснащение 2,4-литровым турбомотором с отдачей в 275 лошадиных сил и 430 ньютон-метров. 2,5-литровый атмосферный мотор и пара электродвигателей означают версию NX350h, которая имеет мощность 239 лошадиных сил.

Фото: Lexus NX 450h + и остальные линейки NX / Lexus

Топовый плагин-гибрид NX 450h + использует 2,5-литровый бензиновый двигатель, но имеет комбинированную мощность в 302 лошадиные силы и способен ездить на чистой электроэнергии около 60 километров. От 0 до 60 миль в час (97 километров в час) кроссовер ускоряется за 6 секунд.

Официальное видео от автопроизводителя, где показан кроссовер на автотреке, к сожалению содержит только японские субтитры, поэтому можно лишь наслаждаться его визуальными эффектами.