Гібридний кросовер з найновішою та найпотужнішою силовою установкою в лінійці NX прискорюється до сотні за 6 секунд – це динаміка, гідна доброго спорткара.

Близько місяця тому Lexus представив нове покоління компактного кросовера NX, а зараз розкрив подробиці про топову версію моделі з індексом 450h+.

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Лінійка NX другого покоління починається з версії NX 250. Такий кросовер оснащується атмосферним 2,5-літровим двигуном, який видає 203 кінські сили та крутний момент у 250 ньютон-метрів.

Версія NX 350 передбачає оснащення 2,4-літровим турбомотором з віддачею у 275 кінських сил та 430 ньютон-метрів. 2,5-літровий атмосферний мотор і пара електродвигунів означають версію NX350h, яка має потужність 239 кінських сил.

Фото: Lexus NX 450h+ та решта лінійки NX / Lexus

Топовий плагін-гібрид NX 450h+ використовує 2,5-літровий бензиновий двигун, але має комбіновану потужність у 302 кінські сили та здатен їздити на чистій електроенергії близько 60 кілометрів. Від 0 до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) кросовер прискорюється за 6 секунд.

Офіційне відео від автовиробника, де показано кросовер на автотреку, на жаль містить лише японські субтитри, тому можна лиш насолоджуватися його візуальними ефектами.