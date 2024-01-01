Гибридная Dacia Bigster получила заводское ГБО

Кроссовер оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом на 140 л.с. и 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой с батареей на 0,8 кВт∙ч, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Рассматриваем все детали Dacia Bigster вблизи в студийном видео

Привод - передний, КПП - механическая. Разгон до “сотни” - 10 с, максимальная скорость - 180 км/ч. Расход бензина в смешанном цикле составляет 5,5 л/100 км, а газа – 7,4 л/100 км. Общий запас хода - 1450 км.

Поставки Dacia Bigster на украинский рынок пока не планируются. Речь идет не только о газово-гибридной версии, но и о других Bigster.