Партнери прагнуть розробити систему для переробки життєво важливого інгредієнта шин – технічної сажі.

Електромобілі не забруднюють атмосферу? Це не так. Хоча шкоди довкіллю вони завдають менше, ніж авто з ДВЗ, на етапі виробництва електрокари не менш “брудні”, а за деякими оцінками навіть брудніші. Та в одному електричний транспорт не відрізняється від нафтового – використанні шин.

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Світовий ринок автомобілів у 2022 році, за оцінками, потребуватиме близько 2,7 мільярда нових шин, частина з яких піде на заміну приблизно 1 мільярда зношених шин, котрі щороку закінчують термін служби. Це величезні цифри з глобальними наслідками: за оцінками, шини викидають 2 мільйони тонн частинок протектора щороку лише в США. У 2019 році експертна група уряду Великобританії з якості повітря виявила, що ці дрібні частки гуми можуть забруднювати в 1000 разів гірше, ніж вихлопні гази транспортних засобів. Це забруднення при експлуатації, а виробництво шин є ще більш небезпечним для екології.

Bridgestone і Michelin домовились про партнерство, у рамках якого прагнуть зменшити шкідливий вплив на екологію при виробництві та експлуатації шин. Знизити забруднення при виробництві має допомогти система переробки технічної сажі – ключової складової шин. А забруднення при експлуатації повинні зменшити нові інгредієнти у складі шин.

Сажа, про яку йде мова, відрізняється від кіптяви, що утворюється при спалюванні вугілля, деревини, гною та дизелю. У англомовних джерелах звичайну сажу називають black carbon, а ту, що використовується у промисловості, технічну – carbon black. Промислова сажа міститься у багатьох предметах повсякденного вжитку, оскільки робить речі міцнішими, насиченішими за кольором і більш довговічними. У відео нижче інший шинний гігант Continental показує процес виробництва технічної сажі (скористайтесь перекладом субтитрів).



Bridgestone та Michelin стверджують, що у всій галузі лиш менше одного відсотка технічної сажі для виробництва нових шин отримують методом переробки мільярду зношених шин. Партнери сподіваються, що використання переробленої сажі знизить викиди CO 2 при виробництві нових шин на 85%.

Японський та французький шинні гіганти виступили з доповіддю на щорічній конференції Smithers Recovered Carbon Black Conference в Амстердамі, де заявили, що переходять від обговорення можливостей і перспектив до рішучих дій, аби “знайти рішення, які дозволили б гумовій промисловості в цілому стати більш циркулярною, підвищивши її здатність використовувати перероблені та/або відновлені матеріали зі зношених шин”. Наступного року партнери представлять документ із технічними вимогами та пропонованими рішеннями для галузі. Вони також закликають інших виробників шин долучитись до партнерства, щоб створити критичний імпульс, необхідний для значного зниження викидів і забруднення.