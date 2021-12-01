Партнеры стремятся разработать систему для переработки жизненно важного ингредиента шин – технической сажи.

Электромобили не загрязняют атмосферу? Это не так. Хотя вред окружающей среде они наносят меньше, чем авто с ДВС, на этапе производства электрокары не менее “грязные”, а по некоторым оценкам даже грязнее. Но в одном электрический транспорт не отличается от нефтяного – использовании шин.

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Мировой рынок автомобилей в 2022 году, по оценкам, потребует около 2,7 миллиарда новых шин, часть из которых пойдет на замену примерно 1 миллиарда изношенных шин, которые ежегодно заканчивают срок службы. Это огромные цифры с глобальными последствиями: по оценкам, шины выбрасывают 2 миллиона тонн частиц протектора каждый год только в США. В 2019 году экспертная группа правительства Великобритании по качеству воздуха обнаружила, что эти мелкие частицы резины могут загрязнять в 1000 раз хуже, чем выхлопные газы транспортных средств. Это загрязнение при эксплуатации, а производство шин является еще более опасным для экологии.

Bridgestone и Michelin договорились о партнерстве, в рамках которого стремятся уменьшить вредное влияние на экологию при производстве и эксплуатации шин. Снизить загрязнение при производстве должна помочь система переработки технической сажи – ключевой составляющей шин. А загрязнение при эксплуатации должны уменьшить новые ингредиенты в составе шин.

Сажа, о которой идет речь, отличается от копоти, образующейся при сжигании угля, древесины, навоза и дизеля. В англоязычных источниках обычную сажу называют black carbon, а ту, которую используют в промышленности, техническую – carbon black. Промышленная сажа содержится во многих предметах повседневного обихода, поскольку делает вещи более прочными, насыщенными по цвету и более долговечными. В видео ниже другой шинный гигант Continental показывает процесс производства технической сажи (воспользуйтесь переводом субтитров).

Bridgestone и Michelin утверждают, что во всей отрасли лишь менее одного процента технической сажи для производства новых шин получают методом переработки миллиарда изношенных шин. Партнеры надеются, что использование переработанной сажи снизит выбросы CO2 при производстве новых шин на 85%.

Японский и французский шинные гиганты выступили с докладом на ежегодной конференции Smithers Recovered Carbon Black Conference в Амстердаме, где заявили, что переходят от обсуждения возможностей и перспектив к решительным действиям, чтобы “найти решения, которые позволили бы резиновой промышленности в целом стать более циркулярной, повысив ее способность использовать переработанные и/или восстановленные материалы из изношенных шин”. В следующем году партнеры представят документ с техническими требованиями и предлагаемыми решениями для отрасли. Они также призывают других производителей шин приобщиться к партнерству, чтобы создать критический импульс, необходимый для значительного снижения выбросов и загрязнения.