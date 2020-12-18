Глава Toyota розкритикував наміри країн переходити на електромобілі для покращення екології. За його словами, ніхто не враховує викиди при генерації необхідної електроенергії, не кажучи вже про дуже шкідливе виробництво батарей.

Президент корпорації Toyota Motor Акіо Тойода назвав надмірним «хайп» навколо електромобілів. Він сказав це на підсумковій річній прес-конференції Японської асоціації автовиробників, яку він очолює, передає Інтерфакс.

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Тойода звернув увагу, що прихильники електромобілів не враховують викиди, які утворюються в результаті генерації електроенергії, а також витрати, пов'язані з переходом країни на електромобілі.

За словами Тойоди, Японія залишилася б без електрики влітку, якби всі автомобілі в країні були електричними. Інфраструктура, необхідна Японії для повного переходу на електромобілі, буде коштувати країні $135-358 млрд, заявив він. «Коли політики виходять і кажуть, що потрібно позбутися усіх автомобілів з бензиновими двигунами, чи розуміють вони, про що йде мова?», – зазначив він.

Занадто поспішна заборона бензинових автомобілів, за його словами, «призведе до краху бізнесу автовиробників» і втрати мільйонів робочих місць. У такій країні, як Японія, де основна частина електроенергії походить від спалювання вугілля і газу, перехід на електромобілі не допоможе навколишньому середовищу, вважає Тойода. «Чим більше електромобілів ми виробляємо, тим гіршою стає ситуація з викидами СО2», – зазначив він.