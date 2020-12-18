Глава Toyota раскритиковал намерения стран переходить на электромобили для улучшения экологии. По его словам, никто не учитывает выбросы при генерации необходимой электроэнергии, не говоря уже об очень вредном производстве батарей.

Президент корпорации Toyota Motor Акио Тойода назвал чрезмерным “хайп” вокруг электромобилей. Он сказал это на итоговой годовой пресс-конференции Японской ассоциации автопроизводителей, которую он возглавляет, передает Интерфакс.

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Тойода обратил внимание, что сторонники электромобилей не учитывают выбросы, образующиеся в результате генерации электроэнергии, а также расходы, связанные с переходом страны на электромобили.

По словам Тойоды, Япония осталась без электричества летом, если бы все автомобили в стране были электрическими. Инфраструктура, необходимая Японии для полного перехода на электромобили, будет стоить стране $135-358 млрд, заявил он. “Когда политики выходят и говорят, что нужно избавиться от всех автомобилей с бензиновыми двигателями, понимают ли они, о чем идет речь?”, – отметил он.

Слишком поспешный запрет бензиновых автомобилей, по его словам, “приведет к краху бизнеса автопроизводителей” и потере миллионов рабочих мест. В такой стране, как Япония, где основная часть электроэнергии происходит от сжигания угля и газа, переход на электромобили не поможет окружающей среде, считает Тойода. “Чем больше электромобилей мы производим, тем хуже становится ситуация с выбросами СО2”, – отметил он.