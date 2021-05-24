VW сильно відстає у розробці водневих технологій і намагається лобійувати свої інтереси.

Гендиректор концерну Volkswagen Герберт Дісс давно відомий своїм скептичним ставленням до водневих автомобілей, однак на цьому тижні він безпосередньо звернувся до німецьких політиків, які претендують на посаду канцлера Німеччини, із закликом не підтримувати водневий напрям в автопромі, а зробити ставку на батарейні електромобілі, як це зробив VW.

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Аргументи у топ-менеджера при цьому не надто переконливі, але діватися нікуди – водневу тему Volkswagen відверто проспав, наздогнати конкурентів буде складно. Розробкою електромобілів на водневих паливних елементах сьогодні займаються BMW, GM, Great Wall, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Stellantis, Toyota і десятки стартапів – нові з’являються мало не кожен місяць. Інтерес до водневих машин зрозумілий: при всій їх технологічній складності вони можуть стати реальною альтернативою батарейним електромобілям, особливо в сфері комерційного транспорту, де потрібні велика вантажопідйомність і великі пробіги між зарядками/заправками.

Водневі автомобілі легше і далекобійніше батарейних, їх заправка займає лічені хвилини, проблема утилізації компонентів стоїть на порядок менш гостро, ніж у «електричок». Але виробництво, доставка, зберігання і роздрібний продаж водню – справа енерговитратна і дорога, тому щоб автомобілі на паливних елементах стали масовими, потрібна консолідована допомога влади.

У Німеччині восени з’явиться новий канцлер, який буде по-новому різати щедрий німецький бюджет, і вже сьогодні кандидатів на цей важливий пост атакують всілякі лобісти і інтересанти.

Герберт Дісс і Ілон Маск (глава Tesla) є двома найяскравішими противниками водневих автомобілів і не раз висловлювалися проти них публічно – мовляв, тупикова гілка розвитку. 18 травня Дісс повторив цю думку в Твіттері, але тепер прямо адресував її Анналені Бербок, Арміну Лашету і Олафу Шольцу (кандидати на пост канцлера), а також Міністру транспорту Німеччини Андреасу Шойеру, який в березні висловився за відмову від бензинового і дизельного палива до 2035 року.

При новому канцлерові ця ідея, гаряче підтримувана європейським лівим істеблішментом, може стати законом, і гроші платників податків рікою потечуть на примусову електрифікацію усього автотранспорту. Але навіть німецька скарбниця не гумова, і потрібно вибрати пріоритетний розвиток – батарейні електромобілі або водневі. Є ще, зрозуміло, синтетичне паливо, але це бічна, тимчасова гілка, покликана продовжити життя ДВЗ.

Герберт Дісс, зрозуміло, хоче, щоб перемогли батарейні електромобілі і тоді він зможе реалізувати свій план по перетворенню VW в найбільшого в світі виробника таких машин. Але якщо пріоритет наддадуть водневим електромобілям, то для німецького концерну це може стати великою проблемою, якщо не катастрофою, адже власних водневих моделей VW зараз не виробляє і не розробляє.

Дісс повідомив політикам буквально наступне: “Доведено, що водневі автомобілі – це не вирішення кліматичних проблем. У транспорті традиційна електрифікація довела свою ефективність. Не треба витрачати час на порожні дебати. Будь ласка, послухайте науку!”.

Під наукою Дісс розуміє опубліковану 6 травня доповідь Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін, в якому йдеться про те, що при нинішньому рівні розвитку технологій водень як джерело енергії не вирішує, а посилює проблему парникового ефекту і, як наслідок, негативних кліматичних змін. Проблема в тому, що на виробництво водню витрачається занадто багато енергії, при цьому рівень розвитку чистої енергетики (вітряки і сонячні електростанції) поки невисокий, тобто доведеться спалювати вуглеводні. Дорожнеча і складність отримання водню не дозволить швидко перевести на нього весь автомобільних транспорт, тому доведеться відкладати відмову від ДВЗ, а це знову-таки зайвий СО2 і парниковий ефект. З електромобілями, доречі, ця проблема теж актуальна.

Доповідачі інституту не відкидають прогресу в області водневих авто, але, на їхню думку, при нинішніх темпах розвитку технологій водневе паливо буде ефективним тільки до 2040 року, а “планета так довго чекати не може”, нам потрібно “озеленювати” транспорт прямо зараз, тому краще віддати пріоритет батарейним електромобілями.

Для Герберта Дісса така доповідь – бальзам на душу, він сподівається, що політики прислухаються до вчених, не фінансуватимуть водневі машини і Volkswagen в підсумку виявиться переможцем. При цьому ні він, ні доповідачі інституту ні слова не говорять про те, як вирішувати проблему комерційних перевезень. При сучасному рівні технологій кожній електричній фурі для досягнення дальнобійності дизельного аналога знадобиться батарея масою 9 тонн і коштувати така машина буде як літак. Плюс багатогодинні простої на зарядку.