VW сильно отстает в разработке водородных технологий и пытается лоббировать свои интересы.

Гендиректор концерна Volkswagen Герберт Дисс давно известен своим скептическим отношением к водородным автомобилям, однако на этой неделе он непосредственно обратился к немецким политикам, которые претендуют на должность канцлера Германии, с призывом не поддерживать водородное направление в автопроме, а сделать ставку на батарейные электромобили, как это сделал VW.

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Аргументы у топ-менеджера при этом не слишком убедительны, но деваться некуда – водородную тему Volkswagen откровенно проспал, догнать конкурентов будет сложно. Разработкой электромобилей на водородных топливных элементах сегодня занимаются BMW, GM, Great Wall, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Stellantis, Toyota и десятки стартапов – новые появляются чуть ли не каждый месяц. Интерес к водородным машинам понятен: при всей их технологической сложности они могут стать реальной альтернативой батарейным электромобилям, особенно в сфере коммерческого транспорта, где требуются большая грузоподъемность и большие пробеги между зарядками/заправками.

Водородные автомобили легче и дальнобойнее батарейных, их заправка занимает считанные минуты, проблема утилизации компонентов стоит на порядок менее остро, чем у «электричек». Но производство, доставка, хранение и розничная продажа водорода – дело энергозатратное и дорогое, поэтому, чтобы автомобили на топливных элементах стали массовыми, нужна консолидированная помощь власти.

В Германии осенью появится новый канцлер, который будет по-новому резать щедрый немецкий бюджет, и уже сегодня кандидатов на этот важный пост атакуют всевозможные лоббисты и интересанты.

Герберт Дисс и Илон Маск (глава Tesla) являются двумя самыми яркими противниками водородных автомобилей и не раз высказывались против них публично – мол, тупиковая ветвь развития. 18 мая Дисс повторил эту мысль в твиттере, но теперь прямо адресовал ее Анналене Бербок, Армину Лашету и Олафу Шольцу (кандидаты на пост канцлера), а также Министру транспорта Германии Андреасу Шойеру, который в марте высказался за отказ от бензинового и дизельного топлива до 2035 года.

При новом канцлере эта идея, горячо поддержанная европейским левым истеблишментом, может стать законом, и деньги налогоплательщиков рекой потекут на принудительную электрификацию всего автотранспорта. Но даже немецкая казна не резиновая, и нужно выбрать приоритетное развитие – батарейные электромобили или водородные. Есть еще, разумеется, синтетическое топливо, но это боковая, временная ветвь, призванная продлить жизнь ДВС.

Герберт Дисс, разумеется, хочет, чтобы победили батарейные электромобили и тогда он сможет реализовать свой план по превращению VW в крупнейшего в мире производителя таких машин. Но если приоритет наподдадут водородным электромобилям, то для немецкого концерна это может стать большой проблемой, если не катастрофой, ведь собственных водородных моделей VW сейчас не производит и не разрабатывает.

Дисс сообщил политикам буквально следующее: “Доказано, что водородные автомобили – это не решение климатических проблем. В транспорте традиционная электрификация доказала свою эффективность. Не надо тратить время на пустые дебаты. Пожалуйста, послушайте науку!”.

Под наукой Дисс понимает опубликованный 6 мая доклад Потсдамского института изучения климатических изменений, в котором говорится о том, что при нынешнем уровне развития технологий, водород как источник энергии не решает, а усугубляет проблему парникового эффекта и, как следствие, негативных климатических изменений. Проблема в том, что на производство водорода тратится слишком много энергии, при этом уровень развития чистой энергетики (ветряки и солнечные электростанции) пока невысок, то есть придется сжигать углеводороды. Дороговизна и сложность получения водорода не позволит быстро перевести на него весь автомобильный транспорт, поэтому придется откладывать отказ от ДВС, а это опять-таки лишний СО2 и парниковый эффект. С электромобилями, кстати, эта проблема тоже актуальна.

Докладчики института не исключают прогресса в области водородных авто, но, по их мнению, при нынешних темпах развития технологий, водородное топливо будет эффективным только до 2040 года, а планета так долго ждать не может», нам нужно «озеленять» транспорт прямо сейчас, поэтому лучше отдать приоритет батарейным электромобилями.

Для Герберта Дисса такой доклад – бальзам на душу, он надеется, что политики прислушаются к ученым, не будут финансировать водородные машины, и Volkswagen в итоге окажется победителем. При этом ни он, ни докладчики института ни слова не говорят о том, как решать проблему коммерческих перевозок. При современном уровне технологий каждой электрической фуре для достижения дальнобойности дизельного аналога понадобится батарея массой 9 тонн и стоить такая машина будет как самолет. Плюс многочасовые простои на зарядку.