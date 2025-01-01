Глобальне автовиробництво у 2025 році зросло на 3%

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у І кв. 2025 році глобальне виробництво автотранспорту склало понад 22,5 млн од, повідомляє Укравтопром. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 16,4 млн од. (+6%).

Легких комерційних автомобілів виготовлено – 5,1 млн од. (-4%).

Великих вантажних авто – майже 1 млн од. (+1%).

Автобусів – 75,8 тис од. (+12%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де впродовж І кв. було виготовлено 7 560 799 од. автотранспорту (+15%). Друге місце посідає США, з результатом – 2 552 052 од. (-7%). Третій результат продемонструвала Японія – 2 138 878 од. (+12%).

Також у першу п’ятірку потрапили Індія – 1,7 млн од. (+5%) та Німеччина – 1,1 млн. од. (+4%).