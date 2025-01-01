Глобальное автопроизводство в 2025 году выросло на 3%

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в І кв. 2025 году глобальное производство автотранспорта составило более 22,5 млн ед, сообщает Укравтопром. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Автопроизводство в ЕС упало на 20%

Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 16,4 млн ед. (+6%).

Легких коммерческих автомобилей изготовлено – 5,1 млн ед. (-4%).

Больших грузовых авто – почти 1 млн ед. (+1%).

Автобусов – 75,8 тыс ед. (+12%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где в течение I кв. было изготовлено 7 560 799 ед. автотранспорта (+ 15%). Второе место занимает США, с результатом – 2 552 052 ед. (-7%). Третий результат продемонстрировала Япония – 2 138 878 ед. (+12%).

Также в первую пятерку попали Индия – 1,7 млн ед. (+5%) и Германия – 1,1 млн. ед. (+4%).