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Глобальное автопроизводство в 2025 году выросло на 3%

Мировым лидером остается, Китай который производит втрое больше чем США, которые находятся на втором месте.
Автопроизводство в 2025 году увеличилось на 3% - Auto24
Евгений Гудущан
logo3 июля, 11:18
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По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в І кв. 2025 году глобальное производство автотранспорта составило более 22,5 млн ед, сообщает Укравтопром. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 16,4 млн ед. (+6%).

  • Легких коммерческих автомобилей изготовлено – 5,1 млн ед. (-4%).
  • Больших грузовых авто – почти 1 млн ед. (+1%).
  • Автобусов – 75,8 тыс ед. (+12%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где в течение I кв. было изготовлено 7 560 799 ед. автотранспорта (+ 15%). Второе место занимает США, с результатом – 2 552 052 ед. (-7%). Третий результат продемонстрировала Япония – 2 138 878 ед. (+12%).

Также в первую пятерку попали Индия – 1,7 млн ед. (+5%) и Германия – 1,1 млн. ед. (+4%).

#Aвтобизнес #Новости