Карлос Таварес отримав титул World Car Person of the Year за результатами таємного голосування 86 членів журі з 24 країн.

Організатори престижної премії World Car Awards відзначили досягнення Карлоса Тавареса на посту PSA Group протягом 2019 року і вдостоїли його титулом Автомобільна персона 2020 року.

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Серед минулорічних досягнень Тавареса – виведення портфеля брендів PSA Group на дуже високий рівень, повернення компанії до прибутковості, реанімація бренду Opel в рекордно короткі терміни, а також злиття концернів PSA та FCA, яке утворило четвертий за обсягом виробництва автоконцерн.

“Для мене велика честь отримати цю нагороду. І я хочу присвятити її всім співробітникам PSA Group, її відповідальним і вимогливим партнерам і наглядовій раді, яка гарантує ефективне управління”, – прокоментував свою відзнаку генеральний директор альянсу.

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