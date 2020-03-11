Карлос Таварес получил титул World Car Person of the Year по результатам тайного голосования 86 членов жюри из 24 стран.

Организаторы престижной премии World Car Awards отметили достижения Карлоса Тавареса на посту PSA Group в течение 2019 года и удостоили его титулом Автомобильное лицо 2020 года.

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Среди прошлогодних достижений Тавареса – вывод портфеля брендов PSA Group на очень высокий уровень, возвращение компании к прибыльности, реанимация бренда Opel в рекордно короткие сроки, а также слияние концернов PSA и FCA, которое образовало четвертый по объему производства автоконцерн.

"Для меня большая честь получить эту награду. И я хочу посвятить ее всем сотрудникам PSA Group, ее ответственным и требовательным партнерам и наблюдательном совете, который гарантирует эффективное управление", – прокомментировал свою награду генеральный директор альянса.

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