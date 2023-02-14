Бос Ferrari обіцяє емоційний електромобіль і каже, що Tesla — це функціональні автомобілі для задоволення потреб у пересуванні.

Очільник Ferrari Бенедетто Вінья каже, що Tesla призначені для людей, яким не важливий бренд і які просто хочуть переїхати з пункту А в пункт Б. Натомість Ferrari обіцяє емоційний електромобіль.

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Коли Ferrari представила позашляховик Purosangue минулого року, кінець світу не наступив, і ми майже впевнені, що апокаліпсис не знищить Землю в 2025 році, коли Маранелло представить свій перший електромобіль.

Слідом за гібридом LaFerrari та гібридами SF90 Stradale/Spider і 296 GTB/GTS Prancing Horse, компанія готується позбутися двигуна внутрішнього згоряння для електромобіля. Генеральний директор компанії повідомив Automotive News, що поставки клієнтам почнуться в 2026 році.

На запитання про те, чим Ferrari з нульовим рівнем викидів буде відрізнятися від поточної серії електромобілів, Бенедетто Вінья сказав, що це буде емоційний автомобіль, здатний забезпечити «унікальний досвід водіння». Керівник Ferrari стверджував, що функціональні автомобілі, такі як Tesla, призначені просто для пересування з точки А в точку Б. Він продовжив, що власники таких транспортних засобів не піклуються про бренд і зацікавлені лише в подорожі з однієї точки до іншої.

За словами генерального директора італійського бренду, Ferrari серед електромобілів буде таким же захоплюючим, як і модель ICE: «Захоплення від водіння — це комбінація факторів: поздовжнє прискорення, поперечне прискорення, звук, перемикання передач і гальмування. Це не змінюється навіть якщо трансмісія електрична».

Хоча він вважає Tesla не більш ніж функціональними автомобілями, головний виконавчий директор Ferrari вважає, що компанія Ілона Маска допомогла автовиробникам прискорити розробку електромобілів. До Tesla «все відбувалося надто повільно» щодо електрифікації, але «дзвінок пробудження» сколихнув ситуацію в автомобільній промисловості та поклав початок електричній революції.

Говорячи про перехід до електричного проспекту, Ferrari раніше заявляла, що 55 відсотків моделей будуть гібридами до 2026 року. До кінця десятиліття моделі, що працюють лише на бензині, становитимуть лише 20 відсотків, 40 відсотків — гібриди та 40 відсотків електромобілі. В основі гібридів і електромобілів будуть електродвигуни, розроблені та виготовлені власними силами.

Тим часом Ferrari продовжує працювати над Purosangue. Бенедетто Вінья із задоволенням повідомляє, що дім Маранелло заповнив книгу замовлень у чотири рази швидше, ніж очікувалося. Тим не менш, компанія дотримується свого початкового плану, обмежуючи потужну модель V12 лише 20 відсотками річного виробництва фірми. Попри те, що зараз лише лютий 2023 року, компанія вже отримала замовлення, які будуть доставлені лише після 2024 року.

2022 рік уже був рекордним з точки зору продажів Ferrari з 13 221 автомобілем. А з огляду на те, що випуск Purosangue незабаром почнеться, 2023 рік виглядає ще краще. Цього року буде представлено не менше чотирьох нових моделей, причому двома з них, ймовірно, будуть кабріолет Roma та наступник 812.