Босс Ferrari обещает эмоциональный электромобиль и говорит, что Tesla – это функциональные автомобили для удовлетворения потребностей в прессовании.

Руководитель Ferrari Бенедетто Винья говорит, что Tesla предназначены для людей, которым не важен бренд и которые просто хотят перейти из пункта А в пункт Б. Ferrari обещает эмоциональный электромобиль.

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Когда Ferrari представила внедорожник Purosangue в прошлом году конец света не наступил, и мы почти уверены, что апокалипсис не уничтожит Землю в 2025 году, когда Маранелло представит свой первый электромобиль.

Вслед за гибридом LaFerrari и гибридами SF90 Stradale/Spider и 296 GTB/GTS Prancing Horse готовится избавиться от двигателя внутреннего сгорания для электромобиля. Генеральный директор компании сообщил Automotive News, что поставки клиентам начнутся в 2026 году.

На вопрос о том, чем Ferrari с нулевым уровнем выбросов будет отличаться от текущей серии электромобилей, Бенедетто Винья сказал, что это будет эмоциональный автомобиль, способный обеспечить уникальный опыт вождения. Руководитель Ferrari утверждал, что функциональные автомобили, такие как Tesla, предназначены просто для передвижения из точки А в точку Б. Он продолжил, что владельцы таких транспортных средств не заботятся о бренде и заинтересованы только в путешествии из одной точки в другую.

По словам генерального директора итальянского бренда, Ferrari среди электромобилей будет таким же увлекательным, как и модель ICE: «Увлечения от вождения – это комбинация факторов: продольное ускорение, поперечное ускорение, звук, переключение передач и торможение. Это не меняется даже если электрическая трансмиссия».

Хотя он считает Tesla не более чем функциональными автомобилями, главный исполнительный директор Ferrari считает, что компания Илона Маска помогла автопроизводителям ускорить разработку электромобилей. До Tesla «все происходило слишком медленно» по поводу электрификации, но «звонок пробуждения» всколыхнул ситуацию в автомобильной промышленности и положил начало электрической революции.

Говоря о переходе к электрическому проспекту, Ferrari ранее заявляла, что 55 процентов моделей будут гибридами к 2026 году. К концу десятилетия модели, работающие только на бензине, составят всего 20 процентов, 40 процентов — гибриды и 40 процентов электромобили. В основе гибридов и электромобилей будут являться электродвигатели, разработанные и изготовленные собственными силами.

Тем временем Ferrari продолжает работать над Purosangue. Бенедетто Винья с удовольствием сообщает, что дом Маранелло заполнил книгу заказов в четыре раза быстрее, чем ожидалось. Тем не менее, компания придерживается своего первоначального плана, ограничивая мощную модель V12 20 процентами годового производства фирмы. Несмотря на то, что сейчас только февраль 2023 года, компания уже получила заказы, которые будут доставлены только позже 2024 года.

2022 год уже был рекордным с точки зрения продаж Ferrari с 13 221 автомобилем, а учитывая, что выпуск Purosangue в скором времени начнется, 2023 год выглядит еще лучше. В этом году будет представлено не менее четырех новых моделей, причем двумя из них предположительно будут кабриолет Roma и преемник 812.