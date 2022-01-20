Топ-менеджер Stellantis, як і голова Toyota сходяться на думці що примусова політична електрифікація автомобільного ринку матиме негативні наслідки у тому числі й для екології.

Електромобіль має проїхати 70 000 км, щоб компенсувати лише викиди від виробництва акумуляторів, каже голова Stellantis Карлос Таварес.

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Електрифікація – це повністю рішення політиків у Європі, а не автомобільної промисловості. Це створює величезні соціальні ризики та загрожує позбавити представників середнього класу можливості купувати автомобіль, вважає Карлос Таварес, генеральний директор групи Stellantis.

За нинішнього енергетичного балансу в Європі електромобіль має проїхати 70 000 кілометрів, перш ніж компенсує лише виробництво акумуляторів, стверджує Таварес спираючись на результати досліджень. При цьому собівартість електромобілів залишається на 50% вищою, ніж у машин з традиційними двигунами.

"Ми, очевидно, поважаємо закон, тому ми прагнутимемо бути кращими в правилах, які нам дані чи нав’язані. Але електрифікація — це технологія, обрана політиками, а не ринком. Зараз наша битва полягає в тому, як мінімізувати вплив тих додаткових 50%, які електричні силові установки додають до ціни", - каже Карлос Таварес.

"Через 10 або 15 років ми також дізнаємося, якими є реальні результати електрифікації з точки зору скорочення викидів. Скажу просто: не враховувати весь життєвий цикл електромобілів недалекоглядно. Ми також не повинні заплющувати очі на те, що цей перехід матиме соціальні наслідки. І що ми ризикуємо втратити середній клас, що вже не зможе купувати автомобілі. Тож поки що рано говорити про розумність підходу ЄС", підсумував топ-менеджер одного з найбільших автомобільних концернів світу.