Керівництво Toyota – одного з найбільших виробників автомобілів в світі – стверджує, що шкода від електромобілів більша, ніж від машин з двигунами внутрішнього згоряння. У компанії пропонують прискорити розвиток водневих та гібридних технологій.

Топ-менеджмент Toyota розкритикував електромобілі та політику США з підтримки електричного транспорту. Про це повідомляє американська преса.

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За даними видання The New York Times, керівництво одного з найбільших в світі виробників автомобілів зустрілося з представниками Конгресу США і різко розкритикували постанову адміністрації Джо Байдена про фінансову підтримку розвитку електричного транспорту. Головний аргумент японської марки – викиди, які утворюються в результаті генерації електроенергії, небезпечніше для екології, ніж вихлопні гази машин з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Не кажучи вже про значну шкоду, пов’язану з видобутком літію та кобальту і забрудненням, яке викликано утилізацією відпрацьованих батарей.

Критику з боку Toyota журналісти розцінили як спробу перешкоджати поширенню електромобілів в США.

Згідно з постановою адміністрації президента США, на популяризацію електромобілів держава виділить 174 мільярдів доларів: 100 мільярдів спрямують на субсидії покупцям, 45 – на електрифікацію автобусних парків, 15 – на розширення інфраструктури зарядних станцій, а що залишилися 10 – на стимулювання продажів “зелених” вантажівок.

Toyota своєю чергою зажадала включити в список фінансової підтримки гібриди й водневі автомобілі.

За інформацією The New York Times, японський автовиробник проводить аналогічну політику не тільки в США, але і в інших країнах, в тому числі в Європі, Індії та Японії. Опитані виданням експерти пов'язують це з тим, що Toyota помітно відстає від конкурентів за електрифікацією модельного ряду та ретельно зважує всі ризики, у тому числі екологічні.

Навесні 2021 року Toyota оголосила, що протягом п'яти років виведе на ринок 15 нових батарейних моделей. Прототип першої з них, шоу-кар bZ4X, представили на Шанхайському автосалоні в квітні. Повнопривідний електрокар був розроблений у співпраці з Subaru.