Руководство Toyota – одного из крупнейших производителей автомобилей в мире – утверждает, что вред от электромобилей больше, чем от машин с двигателями внутреннего сгорания. В компании предлагают ускорить развитие водородных и гибридных технологий.

Топ-менеджмент Toyota раскритиковал электромобили и политику США по поддержке электрического транспорта. Об этом сообщает американская пресса.

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По данным издания The New York Times руководство одного из крупнейших в мире производителей автомобилей встретилось с представителями Конгресса США и резко раскритиковали постановление администрации Джо Байдена о финансовой поддержке развития электрического транспорта. Главный аргумент японской марки – выбросы, образующиеся в результате генерации электроэнергии, опаснее для экологии, чем выхлопные газы машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Не говоря уже о значительном вреде связанном с добычей лития и кобальта и загрязнением которое вызвано утилизацией отработанных батарей.

Критику со стороны Toyota журналисты расценили как попытку препятствовать распространению электромобилей в США.

В соответствии с постановлением администрации президента США, на популяризацию электромобилей государство выделит 174 миллиардов долларов: 100 миллиардов направят на субсидии покупателям, 45 - на электрификацию автобусных парков, 15 - на расширение инфраструктуры зарядных станций, а оставшиеся 10 - на стимулирование продаж «зеленых» грузовиков.

Toyota в свою очередь потребовала включить в список финансовой поддержки гибриды и водородные автомобили.

По информации The New York Times, японский автопроизводитель проводит аналогичную политику не только в США, но и в других странах, в том числе в Европе, Индии и Японии. Опрошенные изданием эксперты связывают это с тем, что Toyota заметно отстает от конкурентов по электрификации модельного ряда и тщательно взвешивает все риски, в том числе экологические.

Весной 2021 года Toyota объявила, что в течение пяти лет выведет на рынок 15 новых батарейных моделей. Прототип первой из них, шоу-кар bZ4X, представили на Шанхайском автосалоне в апреле. Полноприводный электрокар был разработан в сотрудничестве с Subaru.