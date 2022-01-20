Топ-менеджер Stellantis, как и глава Toyota сходятся во мнении, что принудительная политическая электрификация автомобильного рынка будет иметь негативные последствия в том числе и для экологии.

Электромобиль должен проехать 70 000 км, чтобы компенсировать только выбросы от производства аккумуляторов, говорит глава Stellantis Карлос Таварес.

Читайте также: Toyota ставит под сомнение экологичность электромобилей

Электрификация – это полностью решение политиков в Европе, а не автомобильной промышленности. Это создает огромные социальные риски и грозит лишить представителей среднего класса возможности покупать автомобили, считает Карлос Таварес, генеральный директор группы Stellantis.

При нынешнем энергетическом балансе в Европе электромобиль должен проехать 70 000 километров, прежде чем компенсирует только производство аккумуляторов, утверждает Таварес, опираясь на результаты исследований. При этом себестоимость электромобилей остается на 50% выше, чем у машин с традиционными двигателями.

“Мы, очевидно, уважаем закон, поэтому мы будем стремиться быть лучшими в правилах, которые нам даны или навязаны. Но электрификация – это технология, выбранная политиками, а не рынком. Сейчас наша битва заключается в том, как минимизировать влияние тех дополнительных 50%, которые электрические силовые установки добавляют к цене”, – говорит Карлос Таварес.

“Через 10 или 15 лет мы также узнаем, каковы реальные результаты электрификации с точки зрения сокращения выбросов. Скажу просто: не учитывать весь жизненный цикл электромобилей недальновидно. Мы также не должны закрывать глаза на то, что этот переход будет иметь социальные последствия. И что мы рискуем потерять средний класс, который уже не сможет покупать автомобили. Поэтому пока рано говорить о разумности подхода ЕС”, – подытожил топ-менеджер одного из крупнейших автомобильных концернов мира.