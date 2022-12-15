З 1 січня 2023 року Міхаель Мауер, поточний керівник відділу стилю Porsche, стане відповідальним за дизайн усієї Volkswagen Group.

Що спільного між останніми Porsche 911, Taycan, 918 Spyder, Panamera, Cayenne і Macan? Герб звичайно, але це ще не все. Усі ці моделі були розроблені Міхаелем Мауером, керівником відділу дизайну Porsche з 2004 року.

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Роль, яку німецький дизайнер додасть, починаючи з 2023 року – голова відділу дизайну всієї групи Volkswagen. Міхаель Мауер змінить Клауса Зічору, голову стилю в німецькій групі з 2020 року та «батька» всього діапазону ID, від ID.3 до ID.Buzz.

Чого очікувати ?

Звичайно, ще занадто рано знати, які наслідки матиме ця зміна для дизайну Volkswagen Group, але погляд на попередні роботи Міхаеля Мауера показують дуже гарні результати з точки зору дизайну.

Тільки подивіться на 911 типу 991 і 992, які повністю відповідають традиціям моделі, але які вміло модернізовані новими елементами.

Але виклик, який чекає на Міхаеля Мауера, буде трохи «складнішим», ніж 911: перехід на електрику відкриває шлях до нових естетичних мов. А якщо сімейний ID. тепер має чітко визначений стиль, серйозні зміни можуть відбутися в найближчі роки завдяки платформі, що надає більшу гнучкість для дизайнерів.

На даний момент це лише припущення, але одне можна сказати точно: Олівер Блюм, генеральний директор Volkswagen Group (який працював і продовжує працювати з Міхаелем Мауером у Porsche), має «створити зв’язок між брендами Volkswagen, Audi і Porsche, щоб залишатися зосередженим на потребах клієнтів».

Відновіть якість

Окрім зміни керівника відділу дизайну, Volkswagen Group також матиме нового керівника відділу якості: Міхаель Ноймаєр змінить Френка Велша та обійме ту саму посаду в Audi.

У Міхаеля Наумайєра буде дуже багато роботи, зокрема з проблемами програмного забезпечення та оцифруванням внутрішніх процесів у групі.