Наступник 918 Spyder появиться не скоро, але робота ним вже триває.

Знаменита «Свята Трійця» початку минулого десятиліття досі актуальна. Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari та McLaren P1, ці три моделі назавжди запали у серця поціновувачів швидкості. Але на заміну прийдуть інші гібридні або й повністю електричні моделі.

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Для Porsche гіперкари – не зовсім їх профіль. Поки що таких можна нарахувати лише три: 959, Carrera GT і 918 Spyder.

У Porsche зараз працюють над багатьма моделями, включно з майбутнім гіперкаром. Бос Porsche Олівер Блуме уже зазначив, що він точно не буде випущений найближчим часом. В інтерв’ю нашим колегам із журналу Car Magazine Олівер Блюм пояснив, що «гіперкар все ще є частиною стратегії Porsche» і що нова модель буде представлена лише «коли прийде час її презентувати».

Олівер також сказав, що модель має заслужити статус гіперкара, запровадивши нові технології. Олівер Блуме додав, що «гіперкари відіграватимуть роль для Porsche у майбутньому, навіть якщо все ще не вирішено», – уточнивши, що ця модель не з’явиться «раніше середини десятиліття».

Електрифікація усього діапазону

На даний момент у Porsche інші пріоритети, починаючи з появи 100% електричного Macan, який затримався на фінішній прямій. Його запуск, запланований на 2023 рік, відбудеться не раніше 2024 року через проблеми з програмним забезпеченням, з якими зіткнулася група Volkswagen.

У 2025 році 718 Boxster і Cayman стануть на 100% електричними, тоді як великий електричний позашляховик, розташований вище Cayenne в асортименті, повинен з’явитися в другій половині десятиліття.

У той же час, друге покоління Taycan також підтверджено. Його міг би доповнити більший і просторіший електричний седан. Його можна зробити на заміну Porsche Panamera. Водночас Porsche працює над гібридною версією свого 911.

Як ви зрозуміли, якщо новий гіперкар Porsche побачить світ, є хороші шанси, що він буде високо електрифікованим або навіть на 100% електричним. Це в будь-якому випадку принесе щось нове та добряче підніме ціни на бензинові суперкари від Porsche.