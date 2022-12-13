Преемник 918 Spyder появится не скоро, но работа над ним продолжается.

Знаменитая «Святая Троица» начала прошлого десятилетия до сих пор актуальна. Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari и McLaren P1, эти три модели навсегда впали в сердца любителей скорости. Но очевидно, им на смену придут другие – гибридные или полностью электрические модели.

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Со стороны Porsche знаменитые гиперкары не являются профильными. В любом случае гораздо меньше, чем у Ferrari. Пока можно насчитать только три: 959, Carrera GT и 918 Spyder.

В Porsche сейчас работают над многими моделями, включая будущего гиперкара. Босс Porsche Оливер Блум уже отметил, что он точно не будет выпущен в ближайшее время. В интервью нашим коллегам из журнала Car Magazine Оливер Блюм объяснил, что «гиперкар все еще является частью стратегии Porsche» и что новая модель будет представлена только «когда придет время ее презентовать».

Оливер также сказал, что модель должна заслужить статус гиперкара, введя новые технологии. Оливер Блуме добавил, что "гиперкары будут играть роль для Porsche в будущем, даже если все еще не решено", – уточнив, что эта модель не появится "ранее середины десятилетия".

Электрификация всего диапазона

На данный момент у Porsche другие приоритеты, начиная с появления 100% электрического Macan, задержавшегося на финишной прямой. Его запуск, запланированный на 2023 год, состоится не раньше 2024 года из-за проблем с программным обеспечением, с которыми столкнулась группа Volkswagen.

В 2025 году 718 Boxster и Cayman станут на 100% электрическими, в то время как крупный электрический внедорожник, расположенный выше Cayenne в ассортименте, должен появиться во второй половине десятилетия.

В то же время, второе поколение Taycan также подтверждено. Его мог бы дополнить больший и более просторный электрический седан. Его можно привезти на смену Porsche Panamera. В то же время Porsche работает над гибридной версией своего 911 года.

Как вы поняли, если новый гиперкар Porsche увидит свет, есть хорошие шансы, что он будет высоко электрифицированным или даже на 100% электрическим. Это в любом случае принесет что-то новое и изрядно поднимет цены на бензиновые суперкары от Porsche.