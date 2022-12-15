С 1 января 2023 г. Михаэль Мауэр, текущий руководитель отдела стиля Porsche, станет ответственным за дизайн всей Volkswagen Group.

Что общего между последними Porsche 911, Taycan, 918 Spyder, Panamera, Cayenne и Macan? Герб, конечно, но это еще не все. Все эти модели были разработаны Михаэлем Мауэром, руководителем отдела дизайна Porsche с 2004 года.

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Роль, которую немецкий дизайнер прибавит, начиная с 2023 года – глава отдела дизайна всей группы Volkswagen. Михаэль Мауэр сменит Клауса Зичора, главу стиля в немецкой группе с 2020 года и «отца» всего диапазона ID, от ID.3 до ID.Buzz.

Чего ждать?

Конечно, еще слишком рано знать, какие последствия будет иметь это изменение для дизайна Volkswagen Group, но взгляд на предыдущие работы Михаэля Мауэра показывают очень хорошие результаты с точки зрения дизайна.

Только посмотрите на 911 типа 991 и 992, полностью соответствующие традициям модели, но умело модернизированные новыми элементами.

Но вызов, ожидающий Михаэля Мауэра, будет несколько «сложнее», чем 911: переход на электричество открывает путь к новым эстетическим языкам. А если семейный ID. теперь имеет четко определенный стиль, серьезные изменения могут произойти в ближайшие годы благодаря платформе, что придает большую гибкость дизайнерам.

На данный момент это лишь предположение, но одно можно сказать точно: Оливер Блюм, генеральный директор Volkswagen Group (работавший и продолжающий работать с Михаэлем Мауэром в Porsche), должен создать связь между брендами Volkswagen, Audi и Porsche, чтобы оставаться сосредоточенным на потребностях клиентов».

Восстановит качество

Кроме смены руководителя отдела дизайна, Volkswagen Group также будет иметь нового руководителя отдела качества: Михаэль Ноймаер сменит Фрэнка Уэлша и займет ту же должность в Audi.

У Михаэля Наумайера будет очень много работы, в том числе с проблемами программного обеспечения и оцифровкой внутренних процессов в группе.