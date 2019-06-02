Птаха закрила обличчя порушника, тож поліцейські не виписали штраф.

Німецька поліція міста Вірсена опублікувала на своїй сторінці в Фейсбук фото автомобіля, який порушив правила дорожнього руху. Автоматична камера спостереження зафіксувала, що автомобіль Renault Twingo їхав населеним пунктом, де діє обмеження швидкості у 30 км/год, зі швидкістю 54 км/год.

На фото чітко видно автомобіль, його номер (на фото затертий поліцейськими), однак не видно обличчя порушника. Адже під час спрацювання камери перед машиною пролітав голуб, який заступив обличчя. Згідно німецьких законів, штраф має платити порушник, якого задокументувала камера. А тут його обличчя не видно. Тому власник "Рено" не платитиме 105 євро штрафу, який передбачений за це порушення.

Нагадаємо, що раніше за подібне порушення штраф хотіли виписати голубу.