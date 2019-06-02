Птица закрыла лицо нарушителя, поэтому полицейские не выписали штраф.

Немецкая полиция города Вирсена опубликовала на своей странице в Фейсбук фото автомобиля, который нарушил правила дорожного движения. Автоматическая камера наблюдения зафиксировала, что автомобиль Renault Twingo ехал по населенному пункту, где действует ограничение скорости в 30 км/ч, со скоростью 54 км/ч.

На фото четко видно автомобиль, его номер (на фото затертый полицейскими), однако не видно лица нарушителя. Ведь при срабатывании камеры перед машиной пролетал голубь, который закрыл лицо. Согласно с немецкими законами, штраф должен платить нарушитель, которого задокументировала камера. А здесь его лица не видно. Поэтому владелец "Рено" не будет платить 105 евро штрафа, предусмотренного за это нарушение.

Напомним, что ранее за подобное нарушение штраф хотели выписать голубю.