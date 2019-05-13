Вместо разрешенных 30 км/ч он летел со скоростью 45 км/час.

В немецком городе Бохольтер (Северный Рейн – Вестфалия) фоторадар дорожной камеры в середине февраля сфотографировал голубя, который летел с превышением скорости. Двигаться на этой улице можно не быстрее, чем 30 км/ч, а радар зафиксировал 45 км/час.

Снимок "лихача" был размещен на Фейсбук-странице города Бохольтера. Однако лишь недавно, после публикации в мировых СМИ, птица стал городским селебрити. Полиция разыскивает преступника – ведь штраф за это правонарушение в 25 евро должен кто-то оплатить.

Напомним, что на украинских дорогах увеличили количество радаров, которые проверяют скорость.