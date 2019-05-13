Замість дозволених 30 км/год він летів зі швидкістю 45 км/год.

В німецькому місті Бохольтер (Північний Рейн - Вестфалія) фоторадар дорожньої камери в середині лютого сфотографував голуба, який летів з перевищенням швидкості. Рухатись на цій вулиці можна не швидше, ніж 30 км/год, а радар зафіксував 45 км/год.

Знімок "лихача" був розміщений на Фейсбук-сторінці міста Бохольтера. Однак лише нещодавно, після публікації в світових ЗМІ, птах став міським селебріті. Поліція розшукує злочинця – адже штраф за це правопорушення у 25 євро має хтось сплатити.

Нагадаємо, що на українських дорогах збільшили кількість радарів, які перевіряють швидкість.