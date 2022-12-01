Компанія Honda оголосила, що у 2024 році випустить CR-V з водневим двигуном.

Виробництво водневого CR-V буде організовано у Honda Performance Manufacturing Center (PMC), який знаходиться у штаті Огайо.

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Ми довго думали, що Honda переїде в PMC тепер, коли виробництво Acura NSX завершено , але тепер очікування закінчилося, і відповідь на це – водневий CR-V. Ні, ми б ніколи не здогадалися про це.

"Наші співробітники Performance Manufacturing Center дуже насолоджувалися можливістю успішно вивести на ринок кілька спеціальних транспортних засобів", — сказала керівник заводу PMC Гейл Мей.

"Це підприємство ідеально підходить для виробництва нового електромобіля Honda на паливних елементах, оскільки наші невеликі потужності дозволяють нам реально використовувати навички та досвід нашої команди для виробництва якісних автомобілів з нульовим рівнем викидів тут, у Північній Америці".

Honda не розповіла багато про цей майбутній CR-V з паливними елементами, але є одна інтригуюча деталь. Крім того, що ви зможете заправляти водень, ви зможете підключити (як електромобіль) для зарядки бортової батареї, яка, за словами Honda, забезпечить достатній запас ходу для "їзди містом". Звучить трохи схоже на PHEV, але замість бензинового двигуна як додаткового джерела енергії CR-V продовжує працювати на водні, коли акумуляторна батарея розряджається.

Як і слід було очікувати, цей водневий CR-V базується на новому поколінні CR-V, випущеному цього року. Ми всі хочемо отримати більше деталей, але Honda каже, що додаткова інформація буде доступна ближче до презентації автомобіля в 2024 році.