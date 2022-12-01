Компания Honda объявила, что в 2024 году выпустит CR-V с водородным двигателем.

Производство водородного CR-V будет организовано в Honda Performance Manufacturing Center (PMC), находящемся в штате Огайо.

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Мы долго думали, что Honda переедет в PMC теперь, когда производство Acura NSX завершено, но теперь ожидание закончилось, и ответ на это водородный CR-V. Нет, мы бы никогда не догадались об этом.

"Наши сотрудники Performance Manufacturing Center очень наслаждались возможностью успешно вывести на рынок несколько специальных транспортных средств", - сказала руководитель завода PMC Гейл Мэй.

"Это предприятие идеально подходит для производства нового электромобиля Honda на топливных элементах, поскольку наши небольшие мощности позволяют нам реально использовать навыки и опыт нашей команды по производству качественных автомобилей с нулевым уровнем выбросов здесь, в Северной Америке".

Honda не рассказала многое об этом будущем CR-V с топливными элементами, но есть одна интригующая деталь. Кроме того, что вы сможете заправлять водород, вы сможете подключить (как электромобиль) для зарядки бортовой батареи, которая, по словам Honda, обеспечит достаточный запас хода для "езды по городу". Звучит чуть-чуть похоже на PHEV, но вместо бензинового двигателя как дополнительного источника энергии CR-V продолжает работать на водороде, когда аккумуляторная батарея разряжается.

Как и следовало ожидать, этот водородный CR-V базируется на новом поколении CR-V, выпущенном в этом году. Мы все хотим получить больше деталей, но Honda говорит, что дополнительная информация будет доступна поближе к презентации автомобиля в 2024 году.