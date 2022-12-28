У Таїланді виставлено на продаж унікальну конструкцію – Honda Civic п’ятого покоління зроблена у стилі Porsche.

Ви коли-небудь замислювалися, як би виглядав хот-хетч Porsche, якби він вийшов наприкінці 90-х? Власник цієї Honda Civic з Таїланду наблизився до цього бачення, додавши нестандартний широкий обвіс і нові освітлювальні прилади на японський хетчбек.

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Проект розпочався як скромна Honda Civic EG п’ятого покоління. Хоча Audi тієї ж епохи, ймовірно, матиме більше сенсу для переробки Porsche, гарні пропорції тридверного Civic виявилися хорошою відправною точкою.

Передню частину автомобіля практично неможливо впізнати, оскільки жодна панель кузова не залишилася недоторканою. Фари овальної форми встановлені на вигнутих передніх крилах, і новий капот роблять Civic схожим на клон 993. У той час як освітлювальні прилади Porsche, встановлені на бампері, відсутні. Форма великих штучних бамперів намагається виглядати так, ніби вони були розроблені в Штутгарті.

Профіль розкриває справжню ідентичність моделі, оскільки кузов та двері залишаються в стандартному стані, у поєднанні з ширшими крилами та великими легкосплавними дисками з п’ятьма спицями. Ззаду власник запропонував чистий дизайн із видаленням тримача номерного знака та набором круглих світлодіодних задніх ліхтарів. Можливо, пара задніх ліхтарів Cayenne підійде краще, але ми припускаємо, що вони будуть занадто великими для компактного хетчбека.

“Civiche EG911”, як його називають у публікації в Instagram від @mozy_3dcustom, наразі виставлено на продаж у Таїланді за ціною, яка не розголошується. Скільки б ви заплатили за цю унікальну конструкцію?